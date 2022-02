Strafpleiter Pol Vandemeulebroucke hangt na 30 jaar toga aan de haak: “Vervolging van advocaten is een sport geworden”

Antwerpen Bestuurder met gestolen auto crasht na achtervol­ging

Een patrouille van de mobiele eenheid kreeg donderdagvoormiddag een auto in het vizier die kennelijk geseind stond. Een ANPR-camera had het bewuste voertuig opgemerkt nadat het in Nederland was opgegeven als gestolen. De achtervolging werd ingezet en de bestuurder trachtte nog te ontkomen aan de politie, maar crashte al doende in de Zonnebloemstraat.

11 februari