Straatvinken: “Verkeersdrukte in veel woonstraten in Antwerpse binnenstad niet gedaald”

AntwerpenDe verkeersdrukte in veel woonstraten in de Antwerpse binnenstad is niet gedaald. Dat besluiten de wetenschappers achter Straatvinken, het ‘burgerwetenschapsonderzoek’ van burgerbeweging Ringland.

De verkeersdrukte in Vlaanderen neemt lichtjes af, maar dat is onvoldoende om een kentering te realiseren voor de leefbaarheid in de straten. Zo luidt de algemene conclusie van de wetenschappers achter Straatvinken, het burgerwetenschapsproject van Ringland in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en HIVA-KU Leuven. Bewoners tellen het verkeer op de donderdagen in mei tussen 17 en 18u.

De conclusie komt er op basis van verkeerstellingen in meer dan 1.500 straten in Vlaamse steden en gemeenten. Uit de leefbaarheidsbevraging “straat-O-sfeer” blijkt dat de verkeersdrukte, de onveiligheid voor spelende kinderen en de geluidsoverlast blijven wegen op de leefbaarheid.

Haaks

“Het voornemen van de overheden om de mobiliteit te verduurzamen, heeft nog maar weinig opgeleverd”, klink het. Specifiek voor Antwerpen stelde men vast dat de verkeersdrukte in veel woonstraten in de binnenstad niet gedaald is. Die vaststelling staat haaks op de meetresultaten die de stad Antwerpen zelf eerder dit jaar bekendmaakte op basis van de ANPR-camera’s. Volgens Ringland is het dan ook voorbarig om al te spreken van een succevolle ‘modal shift’.

“Het grote verschil in de meetresultaten is opvallend”, zegt mobiliteitsexpert Thomas Vanoutrive (Universiteit Antwerpen). “Het is verontrustend dat de monitoring van de verkeersdrukte en de leefbaarheid nog altijd niet op punt blijkt te staan.”

