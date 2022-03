“Stilzitten is niks voor mij, ik word daar ambetant van”: KOCA vzw helpt jongvolwassenen met autisme aan werk

ANTWERPENKansen creëren op de arbeidsmarkt. Dat is de missie van de werking ZuidAs binnen de groep Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen (KOCA). Zaterdagmiddag palmden tientallen jongvolwassenen met autisme de Fransenplaats in voor een gezellig buurtmarktje en jobbeurs. “Een droomjob heb ik niet, ik pak alles aan, laat me maar gewoon bezig zijn, of ik word onnozel.”

Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen (KOCA) is een overkoepelende vzw die zich inzet voor slechthorenden, doven en mensen met autismespectrumstoornis (ASS). De vzw focust zich op alle leeftijden, van een crèche en een kinderinternaat tot een jongereninternaat en een dagcentrum voor (jong)volwassenen. Het is die laatste groep die zaterdagmiddag een marktje en jobbeurs organiseerden op de Fransenplaats aan buurthuis Unik op de grens tussen de wijken Brederode en Markgrave.

KOCA lanceerde onlangs het vernieuwde project ‘KOCA/nda’ - als in ‘KOCA kan dat’ - om de werking extra in de verf te zetten. “We willen meer netwerken met de buurt, meer zichtbaarheid geven en sensibiliseren”, zegt medecoördinator Amelien Van de Pol. “Vandaar ook onze samenwerking met het buurthuis, iets dat we op termijn veel meer willen gaan doen. Het buurthuis organiseert verschillende activiteiten afgestemd op vraag van de buurtbewoners, en dus ook voor onze doelgroepen.”

“We hebben steeds interesse in duurzame samenwerkingen met organisaties en bedrijven waarbij we ze matchen met werknemers met ASS en talent. Omdat we sterk geloven in een win-win verhaal voor beide partijen. En de meerwaarde van een sociaal verhaal voor elke onderneming.”

Podium

“Het is leuk om onze gasten die een jobcoaching-traject volgen, hier vandaag een platform te geven”, vult medecoördinator Arno Heyrman aan. “Een podium om zichzelf te tonen, om zich te laten zien, en zo weer meer kansen te creëren op de arbeidsmarkt. Bovendien is het voor ons ook leuk om dit soort evenementen mee in goede banen te leiden. Ik heb een verleden bij de jeugdbeweging, het lokale jeugdhuis en in de festivalwereld. Dat is de aard van ’t beestje”, grinnikt Arno.

Coördinatorien Jeff, Marie, Amelien en Arno van KOCA.

De markt werkt met verschillende partners waar de jongvolwassenen ook in het dagelijks leven tewerk gesteld worden, van bloemen- en plantenwinkel Lockley tot chocoladebedrijfje Jitsk en pluk- en zorgboerderij Forestree die biologische, korte keten-producten verkoopt. De jongeren staan ook in voor de bar en verkopen hotdogs, soep en andere snacks.

Robuust!

Bij het kraampje van de verpakkingsvrije buurtkruidenier ‘Robuust!’ klinkt een aanstekelijk verkoopspraatje. “Je kent het wel, je vertrekt elke dag naar je werk met je zelfgesmeerde bokes in je brooddoos, maar na de lunch is je brooddoos leeg en neemt ze vooral veel plaats in in je tas. Ik stel u voor, de textielen brooddoos, die helemaal géén plaats meer inneemt nadat je je maag heb volgegeten. Bovendien zijn ze herbruikbaar en dus erg duurzaam.”

Anthony (rechts) kon al eens proeven als verkoper voor Robuust!, binnenkort krijgt hij er ook een vaste baan.

Het is Anthony De Ruysscher (22) die al de hele dag producten verkoopt voor Robuust!. “Ik sta hier met een lach en dat werkt blijkbaar wel”, lacht Anthony. “Ik kom al drie jaar bij KOCA ondertussen. Ze helpen me met mijn cv op te stellen en hoe te solliciteren, ik ben hen daar erg dankbaar voor. Zo heb ik lang in de grootkeuken van een woonzorgcentrum in het Antwerpse kunnen werken. Ik heb daar erg graag gewerkt, met fantastische collega’s, maar zo’n grootkeuken kan ook erg hectisch zijn, je mag dat niet onderschatten. Soms was het daar echt een circus en dat begint wel te wegen”, wil Anthony er niet te veel over uitweiden.

Geen droomjob

Intussen is Anthony werkloos, en daar wordt hij zelf onrustig van. “Ik ben niet gemaakt om stil te zitten, ik word daar ambetant van. Een droomjob heb ik eigenlijk niet, ik zou eender welk werk kunnen aannemen. Ik wil gewoon helpen en mezelf nuttig maken, daarom ben ik zo blij dat ik hier vandaag op de markt kan staan.”

"Ik sta hier de hele dag met een lach te verkopen, en dat blijkt te werken."

Maar Anthony heeft goede vooruitzichten, het is niet toevallig dat hij al heel de dag helpt bij de mensen van Robuust!. “Binnenkort opent de winkel een nieuw filiaal aan het Theaterplein en als alles goed gaat, kan ik daar dan beginnen werken.”

Na zijn uren in de dagbesteding verblijft Anthony in een woning voor zelfstandig en begeleid wonen in de buurt van Antwerp Expo. “Met vijf personen houden we het fort daar recht”, lacht Anthony. “Of soms hangt het fort een beetje scheef. Maar dat is in elk huishouden zeker?”, lacht hij.

Meer info over de werking van KOCA via koca.be.

