Steve Bakelmans schuldig aan verkrachting van en moord op Julie Van Espen

In haar motivering gaf de jury aan dat Bakelmans bekend heeft dat hij Julie van Espen heeft verkracht. Om haar stil te krijgen gaf hij haar vuistslagen. Hij heeft haar op zijn slaapplaats gelegd en haar deels uitgekleed en er is vaginaal vocht op zijn hand aangetroffen. Nog volgens de jury was het geweld opzettelijk en heeft ze de dood van Julie Van Espen veroorzaakt. Dat is ook aangetoond tijdens de reconstructie. In verschillende fases heeft hij haar met blote handen gewurgd en uiteindelijk ook met een elektriciteitsdraad. De intentie tot doden ten slotte blijkt volgens de jury uit de toegebrachte letsels en de intensiteit ervan. Volgens de wetsdokter is er sprake van zwaar stomp kneuzend geweld in het aangezicht en strangulerend geweld ter hoogte van de hals. Bakelmans ging pas weg toen hij geen polsslag meer voelde.