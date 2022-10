Sterrenchef Bart de Pooter (54) over de sluiting van zijn Pastorale eind dit jaar: “Er staan nog unieke dingen te gebeuren”

Historisch afsluiten, dat is wat Bart de Pooter voor zijn Pastorale - in 2018 ‘Best Vegetable Restaurant of Belgium’- wenst. Zo zullen exact 30 jaar na de start van het sterrenrestaurant op kerstavond de laatste couverts op tafel liggen. “De Pastorale zal altijd mijn eerste kindje blijven”, vertelt de Pooter. “En als ik erop terugblik kan ik wel zeggen dat ik er iets mooi van heb gemaakt, maar na dertig jaar is het einde van het verhaal geschreven. Ik ben een creatieveling die nieuwe uitdagingen nodig heeft en zichzelf wil ontwikkelen, vandaar dat ik deze stap zet.”

Nieuwe uitdagingen

En of de Pooter nieuwe uitdagingen aangaat. Zo opende begin deze maand het restaurant WILD’n in vijfsterrenhotel Sapphire House Antwerp. “Door plantbased te gaan wil ik de mensen met verrassende maaltijden doen reflecteren over wat goed is voor de planeet.” Daarnaast opent de chef ook een nieuw concept ‘Vis van A’ op de Rijnkaai. Op 14 december zullen nieuwsgierigen terecht kunnen in de nieuwe viswinkel. Het bijhorende restaurant opent dan weer een maand later: “Met hangar 26-27 heb ik de mooiste locatie in Antwerpen gekregen. ‘Vis van A’ zal iets toegankelijker zijn dan de Pastorale, al neemt dat niet weg dat ook daar unieke dingen staan te gebeuren.”