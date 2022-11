Steppende dealer (18) op heterdaad betrapt

Antwerpen Dealer vraagt agenten of ze drugs hadden besteld

Het wijkteam van het Centraal Station hield in de nacht van zaterdag op zondag een actie in de omgeving van het Koningin Astridplein. Samen met de mobiele eenheid en het hondenteam controleerden ze daarbij 28 personen. Eén van de geviseerden was een dealer die de agenten aanzag als potentiële klanten.

