Stefaan Degand en Peter Van Den Begin spelen dokwerkers om Antwerpse havenarbeiders te informeren: “Haal die brol is uit uw oren!”

Cepa, de koepelorganisatie van de Antwerpse havenbedrijven, huurde de twee in om herkenbare situaties in de Antwerpse haven na te spelen en tegelijkertijd arbeiders te informeren over belangrijke, maar soms gevoelige, onderwerpen. De koepelorganisatie zal de verschillende afleveringen via allerlei kanalen verspreiden. “We zetten vaak veiligheids- en andere campagnes op touw, maar nog nooit eerder deden we het op deze manier. Met de nodige zwans willen we belangrijke, maar soms gevoelige thema’s uit onze haven bespreekbaar maken onder de havenarbeiders”, vertelt Cepa-directeur Yann Pauwels.