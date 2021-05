Stef Bef stapt uit Antwerpse cultband Katastroof: “Sympathieën voor Jürgen Conings gaan te ver”

Antwerpen Tot 8 jaar cel voor bendeleden die 6 ladingen cocaïne uithaalden in haven: ““Mijn cliënt is door bepaalde mensen gebruikt”

21 mei Tot 9 jaar cel was er geëist tegen de leden van een criminele organisatie die in 2017 zes ladingen cocaïne uithaalden van kaai 1700 in de Antwerpse haven. Tot 8 jaar hebben ze gekregen. De twee fixers, die de transporteurs in contact brachten met de leveranciers, gaan het langst de gevangenis in. Rudi V., die volgens zijn advocaat John Maes vooral slachtoffer was in dit dossier, krijgt 2 jaar minder dan gevorderd was. “Mijn cliënt is door bepaalde mensen gebruikt.”