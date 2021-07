Steekpartij in Carnotstraat: slachtoffer in levensgevaar naar ziekenhuis, verdachte opgepakt

Antwerpen Ga eens voor een roze vegankebab met spinazie: nieuwe horecazaak in Hoogstraat serveert kebabs in alle smaken en kleuren

1 juli Een kebab is niet langer enkel een ‘late night snack’ na een nachtje feesten: vanaf vrijdag 2 juli vind je KWAT - Kebab With a Twist - in de Hoogstraat. De fancy kebabs komen in alle kleuren en smaken, van een roze vegankebab met champignons tot een kebab met tonijn.