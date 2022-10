Steeds meer Antwerpenaren zoeken hulp door energiecrisis: EcoHuis krijgt 2,5 keer zoveel aanvragen voor advies om facturen te drukken

Antwerpen/BorgerhoutHet klinkt bijna als een bede van Antwerps schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (Vooruit): “De overheid kan niet alles oplossen. Maar als je vragen hebt over energiesteun, over verbouwen of over je voorschotfacturen: kom dan naar het EcoHuis of het OCMW.” De stad breidt inmiddels haar team uit van energiescanners die bij je thuis zeer gericht advies geven om energie te besparen.

Dé grote stormloop op het OCMW van mensen die door de energiefacturen in de problemen komen, is er volgens Tom Meeuws nog niet. Al laten de cijfers van de stad logischerwijze wel een toename zien. De eerste acht maanden van dit jaar kwamen er alles samen duizend vragen binnen om te helpen bij schulden, gemiddeld 125 per maand. In september waren dat er 192. “Voor de maand oktober gaan we uit van een 160-tal”, zegt het kabinet-Meeuws. Bijna zes op de tien vragen hebben te maken met de energiecrisis.

Energiefonds

Een andere parameter is het Energiefonds (gas en elektriciteit) waarbij het OCMW tussenkomt in de facturen. Vorig jaar zijn er in de stad 231 klanten geholpen, tot 19 oktober 2022 waren dat er al 236. Gemiddeld paste het fonds vorig jaar 1.185 euro per klant bij, dit jaar 1.250 euro.

Meeuws gelooft heel sterk in preventie om de groeiende nood onder controle te houden. Meteen komen dan de energiescanners van het EcoHuis (of Energiehuis) in Borgerhout in beeld. Denk bij hun tips en advies bijvoorbeeld aan het vervangen van energieverslindende verlichting door ledlampen of reflecterende folie om de warmte van radiatoren efficiënter uit te stralen.

Renteloos lenen

Het aantal energiescans steeg in 2022 al met 44 procent tegenover vorig jaar. Dat leidt dan weer tot wachtlijsten – 1.600 klanten - hoewel het team scanners wordt versterkt. “Momenteel geven we voorrang aan zeer dringende vragen, zoals zeer hoge energierekeningen of mensen die zonder verwarming zitten. Maar ook de aanvragers van de nieuwe ‘Mijn Verbouwlening’ geven we prioriteit. Sinds de lancering daarvan verwerkten we al 210 dossiers.”

Wie zo’n verbouwlening wil voor een huis of een appartement, kan via de stad maximaal 60.000 euro renteloos lenen.

Renovatiecoaches

Specifiek voor appartementsgebouwen kun je ook een beroep doen op renovatiecoaches. “We zien ook daar het aantal aanvragen stijgen van dertien per jaar vóór de energiecrisis tot nu al 22 op zes maanden tijd”, stelt Meeuws. Als je alle vragen om advies optelt, ligt dat aantal voor het EcoHuis nu 2,5 maal zo hoog als voor de energiecrisis.

Tot slot: het sociaal energietarief zorgt er mee voor dat het aantal aanvragen voor een leefloon niet explodeert. Meeuws wees er vorige maand wel op dat veel te veel mensen naast dat sociaal tarief vallen terwijl ze er wél recht op hebben. “De federale overheid moet ervoor zorgen dat dat recht automatisch wordt toegekend”, zei hij.

