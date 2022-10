Stedelijke sportterreinen worden rookvrij

Antwerpen ‘Tinder Swindler’ veroor­deeld tot vijf jaar cel: “Hij heeft een doorgedre­ven, perverse ingesteld­heid”

De 27-jarige Xenon S. uit Deurne is veroordeeld tot 5 jaar cel voor de verkrachting, aanranding en bedreiging van enkele tientallen vrouwen. De man die eerder voor zedenfeiten was veroordeeld, benaderde zijn slachtoffers met een vals profiel op Tinder. Hij troggelde eerst naaktbeelden af en gebruikte die daarna tegen zijn slachtoffers. “De nieuwe feiten gebeurden terwijl hij nog in behandeling was voor zijn seksuele problemen na een eerdere veroordeling”, klinkt het.

25 oktober