Stedelijke lagere school De Tandem zet intensief in op Nederlands: “Leerwinst is na vijf jaar groot”

AntwerpenEen goede kennis van het Nederlands is van levensbelang om kansen te krijgen in onze samenleving. Basisschool De Tandem op het Kiel - een zeer diverse wijk - investeert nu al vijf schooljaren intensief in zijn taalbeleid. Met resultaat. “Bij de start van ons project had 77 procent van de leerlingen leerachterstand. Vandaag is dat nog 30 procent”, zegt directrice Chantal Corremans.

We zitten volop in de Week van het Nederlands. Schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit) ging dinsdag een kijkje nemen in De Tandem. De school in de Pestalozzistraat (de straatnaam is een eerbetoon aan de Zwitserse pedagoog Johann Heinrich Pestalozzi) stapte in 2018 in het wijktraject van A’rea 2020, intussen A’rea Up, dat meer kinderen en jongeren een diploma wil helpen te behalen. Hun talenten moeten ze op hun eigen ritme zoveel mogelijk kunnen ontplooien, binnen en buiten de schooluren.

Grote vooruitgang

Directrice Chantal Corremans voelde de nood van jaar tot jaar groeien. “Toen ik hier in 2011 startte, had 29 procent van de leerlingen een andere thuistaal dan Nederlands. Nu is dat opgelopen tot 63 procent. De focus op taal heeft een alomvattend belang. Als je bijvoorbeeld in de wiskundeles een vraag niet begrijpt, is dat een groot probleem.”

Hoe creatief en geëngageerd de leerkrachten wel zijn, zagen we meteen in het klasje voor anderstalige nieuwkomers, maar ook in de les muzikale vorming voor leerlingen van het vijfde leerjaar. Een liedje dat Juf Charlotte nog had gemaakt in de hogeschool, werd met veel overtuiging gebracht, terwijl een aantal ouders op ‘open klasdag’ konden meevolgen.

Quote Als samenle­ving schieten we nog te vaak in een kramp als het over meertalig­heid gaat. Het is nochtans door de thuistaal bij het lezen te betrekken dat de kinderen het Nederlands beter onder de knie krijgen. Jinnih Beels (Vooruit), schepen van Onderwijs

Jinnih Beels was onder de indruk. “Nederlands is een werkwoord. Maar je voelt gewoon dat ze ze het op zo’n fijne, laagdrempelige manier doen dat het leuk wordt voor kinderen die uit zichzelf niet graag lezen.” De schepen van Onderwijs koppelt er graag een boodschap aan: “Als samenleving schieten we nog te vaak in een kramp als het over meertaligheid gaat. Vlamingen pakken uit met hun kennis van vreemde talen als Engels en Frans, maar tegenover Arabisch is de houding anders. Het is nochtans door de thuistaal bij het lezen te betrekken dat de kinderen het Nederlands beter onder de knie krijgen. Ik weet hoe belangrijk het is als je als anderstalig kind (Beels groeide de eerste zes jaar van haar leven op in India, red.) op een comfortabele, niet bestraffende wijze Nederlands wordt bijgebracht.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Rechts leerkracht Veronika Stipanovics, die aan Jinnih Beels de aanpak van haar school De Tandem uitlegt. © Klaas De Scheirder

Veronika Stipanovics, leerkracht in het zesde jaar, is voor De Tandem het anker ‘taal’, beleidsondersteuner Sandy Scheers het anker ‘leerwinst’. “We zijn in 2018 gestart met een partner van het CTO (Centrum voor Taal en Onderwijs) in de klassen. Dat viel enigszins moeilijk bij de leerkrachten en besloten om de aanpak te veranderen, zodat we de begeleiding van het CTO konden gebruiken om onze leergemeenschap te ondersteunen. Vandaag hebben we een groep van acht collega’s die elkaar via Facebook op de hoogte houden van wat ze zoal hebben gedaan. Zo motiveren we elkaar.”

Pijlers

Drie pijlers vormen de basis: spreektaken, woordenschat en implementatie, zeg maar ervoor zorgen dat alle klassen dezelfde koers volgen. “Zo werken we rond de betekenis van bepaalde woorden. Wat roept het woord ‘smerig’ op? Kinderen gaan dan spontaan zoeken naar synoniemen of de tegengestelde betekenis. Met thema’s als afval gaan we in het eerste leerjaar een aantal woorden, bijvoorbeeld plastic, troep of verpakking) intensief oefenen.”

De Tandem opende drie jaar geleden een nieuw bijgebouw in de Louis Strausstraat. Daar zit nu de eerste graad lager. “We hebben hier coteaching ingevoerd in het eerste leerjaar”, besluit Corremans. “Dat zijn zestig zorguren extra per week. Een absolute noodzaak om de basis zo breed mogelijk te maken bij de kinderen.”

LEES OOK:

Volledig scherm Even op bezoek in de klas anderstalige nieuwkomers. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Jinnih Beels had het naar haar zin in De Tandem. © Klaas De Scheirder

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.