Stedelijke basisschool Het Talent groeit en is stuk gezonder voor kinderen: “Zuivere lucht in elke klas”

De school is nu duurzamer dankzij nieuwe ramen, gevelisolatie en aangepaste verlichting. Het nieuw gebouwde stuk van de school en de paviljoenen kregen groendaken, de speelplaats werd gedeeltelijk onthard. De kinderen kunnen zich uitleven in een zandbak en op een fiets- en boomstammenparcours.

“Rode zone”

Zuivere lucht is ontzettend belangrijk. Stedelijk Onderwijs besliste een mechanisch ventilatiesysteem in te bouwen in Het Talent. Een studie van VITO had immers uitgewezen dat de school zich in een zone met een hogere luchtverontreiniging bevond. “Zeg maar een rode zone”, vertelt Jeff Van Poppel, zakelijk directeur van Stedelijk Onderwijs. “We zitten hier vlak bij de Ring. Met het nieuwe luchtzuiveringssysteem verbeteren we de luchtkwaliteit aanzienlijk.”