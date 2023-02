Startschot van nieuwe serviceclub Agora: “De zwakkeren in onze samenleving een hart onder de riem steken”

ASSISEN LIVE. “Ik heb eerst ‘gesekst’ gehad, dan hen gewurgd en dan hen doodgesto­ken”: Du Lion bekent vlak voor juryberaad toch nog de volgorde van zijn daden

Nog twee dagen te gaan in het assisenproces tegen Stephaan Du Lion. Dinsdagvoormiddag zullen de pleidooien van de burgerlijke partijen verdergaan, waarna ‘s namiddags zowel de advocaat-generaal als de advocaten van Du Lion zelf zich zullen laten horen. De jury is ondertussen in beraad en zal over enkele uren uitspraak doen over de schuldvraag. Opvallend: in zijn laatste woord bekende Du Lion alsnog dat hij zich de volgorde van zijn daden wel kan herinneren én dat hij wel degelijk nog weet dat hij Ariane Mazijn en Eve Poppe met een mes gestoken heeft.