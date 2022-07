Start it @KBC lanceert ondersteuning voor modestartups: “Ondernemers krijgen 43 uur persoonlijke coaching en workshops op maat”

AntwerpenStart it @KBC, het grootste startup netwerk van het land, bundelt de krachten met stad Antwerpen voor een gloednieuwe accelerator die zich richt op modestartups en creatieve startups. Vanuit innovatiehotspot The Beacon biedt Start it Fashion & Creative een ondersteuningsprogramma aan dat nog meer afgestemd is op specifieke noden.

Antwerpen is een naam die wereldwijd klinkt als een klok in de modewereld en de creatieve industrie. De stad oefent dan ook een speciale aantrekkingskracht uit op creatieve ondernemers. “We zien al een paar jaar een toename van startups die actief zijn in de creatieve sector, duurzame mode of fashion tech”, zegt Lode Uytterschaut oprichter van Start it @ KBC. “Onze ervaring leert dat deze sector nog een hele weg af te leggen heeft als het gaat om de ontwikkeling van duurzame businessmodellen. Dankzij de samenwerking met modestad Antwerpen kunnen we de begeleiding in het ondernemerschap voor creatieve startups naar een niveau hoger tillen.”

Antwerps schepen voor economie en innovatie Erica Caluwaerts: “Vorig jaar werkte de stad een nieuwe modevisie uit met als horizon 2030. Daaruit volgen acties om de de internationale positie van Antwerpen als modestad te versterken. Naast de Antwerpse modeontwerpers die hun reputatie verder uitbouwen, is er heel wat jong talent dat hoge ogen gooit in de internationale modewereld. Hun baanbrekende creativiteit moet ook terug te vinden zijn in hun bedrijfsmodellen. Daarom werken we samen met partners zoals Start it @KBC en Flanders DC, die inzetten op het begeleiden van de modeondernemer bij het opstarten en bij het vinden van kapitaal of businesscoaching.”

Ervaren coaches en workshops op maat

Start it Fashion & Creative is een aanvulling op het bestaande acceleratieprogramma van Start it @KBC, maar gaat nog meer in de diepte en is afgestemd op specifieke noden. “Ze kunnen creatieve startups rekenen op gemiddeld 43 uur persoonlijke coaching, gespreid over één jaar. Dat is 16 uur extra bovenop het standaard aanbod van Start it @KBC. De coaches en mentoren zijn creatieve ondernemers die het klappen van de zweep kennen, zoals Inge Wouters en professor Ysabel Nauwelaerts.”

Naast het vaste aanbod biedt Start it Fashion & Creative speciale workshops zoals het vertalen van een creatieve mindset naar een businessmodel, het zoeken naar financiering en het verkopen van een modemerk in het buitenland. Er gaat in het acceleratorprogramma ook veel aandacht naar het uitbouwen van een netwerk van andere startups en scale-ups, corporates en investeerders.

Creatieve- en modestart-ups met een innovatief ondernemersidee kunnen zich tot 19 september kandidaat stellen voor het Start it Fashion & Creative acceleratietraject. Ze kunnen één jaar lang gratis gebruik maken van mentorschap, een uitgebreid netwerk, workshops en co-workingplekken. Kandidaten kunnen zich aandienen via de website.

Volledig scherm Antwerpen en Start it @KBC lanceren nieuwe accelerator voor modestartups en creatieve startups © rv

