“Stand-by staan is óók werken”: grootste ambulancedienst van Antwerpen veroordeeld voor slechte arbeidsomstandigheden

De bal ging in het najaar van 2018 aan het rollen. De arbeidsinspectie viel toen binnen bij de hoofdzetel van Ambuce uit Wijnegem, de ambulancedienst die in het Antwerpse het vaakst wordt ingezet om dringende én niet-dringende ziekentransporten uit te voeren. Ook in de standplaats in Borgerhout gingen inspecteurs langs om personeel te verhoren. De actie kwam er na klachten van (ex-)werknemers over de werkomstandigheden bij het bedrijf. Ambulanciers zouden onredelijk veel werkuren moeten presteren, maar zouden nauwelijks worden vergoed.