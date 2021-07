Stan Van Samang speelt voor het eerst sinds corona terug met volledige liveband: zomerfestival Het Veld pakt uit met Sportpaleis-vuller

ANTWERPENNa comedy, kindertheater, alternatieve concerten en feestjes pakt zomerfestival Het Veld nu ook uit met Vlaams populair en Sportpaleis-vullers. In augustus komt Soulsister met een aangepaste bezetting naar het festival en een maand later ook Stan Van Samang, voor het eerst sinds corona mét volledige liveband. “Iets waar de fans al zo lang naar uitkijken, en Stan en de zijnen ook.”

De Antwerpse vzw Tegendraads slaat de handen in elkaar met TTT Artists voor de verdere programmatie van het zomerfestival Het Veld op de grens van Deurne (Antwerpen) met Wommelgem. Het artiestenbureau uit Ranst regelt de boekingen van onder andere Laura Tesoro, The Scabs, Regi en Sven Van Hees. Vrijdag 20 augustus stuurt TTT Artists Soulsister naar Het Veld en donderdag 16 september Stan Van Samang. Erg populaire namen die je niet meteen zou verwachten op een alternatief zomerfestival als Het Veld.

“We rijden dagelijks voorbij Het Veld en zien telkens dat het daar erg gezellig is, we konden dus niet anders dan hen te contacteren”, glimlacht Wim Delarbre van TTT Artists. “Hun eerste reactie was inderdaad dat ze niet meteen dachten aan onze acts, maar uiteindelijk hebben we mekaar snel gevonden en was alles vlotjes in kannen en kruiken.”

Thuismatch

“Het klopt dat onze artiesten het gewoon zijn voor een veel groter publiek te spelen, maar het blijft uiteraard wel corona, en de grote kleppers laten nog op zich wachten. Bovendien zal de capaciteit ook in Het Veld vanaf augustus en later september verhoogd kunnen worden. Deze kleinere tot middelgrote festivalletjes zijn erg gezellig en betekenen ook voor onze artiesten een verademing. Soulsister bijvoorbeeld heeft zopas nog op Park Theater Peer gespeeld voor duizend bezoekers. Zowel Jan Leyers als Paul Michiels en hun twee muzikanten hebben daar erg van genoten. Vooral Jan kijkt erg uit naar Het Veld, het is praktisch een thuismatch voor hem.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Soulsister. © Joel Hoylaerts/Photo News

Het is de eerste keer sinds de allereerste lockdown in maart 2020 dat Stan Van Samang met een volledige liveband zal optreden. “Stan heeft de afgelopen periode wel al kleinere concertjes kunnen geven, met zijn vaste pianist. In Het Veld zal hij voor het eerst weer in volledige bezetting spelen. Dat is iets waar de fans al zo lang naar uitkijken, en Stan en de zijnen ook.”

Honger

TTT Artists had geen artiesten geboekt op Pukkelpop, wel moest Regi op Tomorrowland eerder al geannuleerd worden. “Het gaat op en af deze zomer”, heeft Delarbre daarover te zeggen. “Maar al bij al loopt het vrij goed. We merken dat mensen terug meer honger krijgen naar concerten en dansen nu ze volledig gevaccineerd zijn. Het najaar wordt enorm druk met een zeer gevuld toerschema voor zowel Soulsister als Stan Van Samang. Regi kan intussen wat leukere eventjes doen als deejay. Zijn show met volledig liveband - zoals Milk Inc. indertijd - staat momenteel in de startblokken.”

Meer info over de concerten in Het Veld hier. Meer info over muziek in Antwerpen hier.