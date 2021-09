Stafhouder leest advocaten Reuzegom de levieten: wie nu nog lekt naar de pers, riskeert vervolging

Antwerpen/Hemiksem ASSISEN. Kroongetui­ge Sandra C. getuigt dan toch nog op proces van ex-part­ner Dimitri Gorris: “Een dokter bellen kwam echt niet bij me op”

9:18 Meer dan 5 uur later dan gepland verschijnt kroongetuige Sandra C. alsnog op de getuigenbank. De politie had haar dus toch kunnen vinden. En zoals verwacht kwam haar verhaal op verschillende vlakken niet overeen met dat van haar ex-partner Dimitri Gorris. Zo verklaarde zij bijvoorbeeld dat Bart hem maar één keer sloeg en met de vlakke hand, in plaats van twee keer met de vuist. “Ik heb inderdaad geen dokter of ambulance gebeld, nee.”