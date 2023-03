Stadsgids Ottomer is op zoek naar verhalen uit het magische jaar ‘93: “Iedereen was trots om Antwerpenaar te zijn”

“Hij liet zich met gespreide armen en benen gewoon in het water vallen”: Organisa­tor feest in Waagnatie vertelt hoe feestvier­der in Schelde terecht­kwam

Mogelijk is de 32-jarige West-Vlaming die in de nacht van vrijdag op zaterdag in de Schelde belandde na een feestje in de Waagnatie bewust zelf in het water gesprongen. Dat vertelt de organisator van het feest dat die avond bezig was. Volgens diezelfde organisator is de situatie aan de kaaien al jarenlang veel te onveilig en moet er dringend een afscheiding van het water komen. “De onderstroming is in dit stuk van de Schelde gewoon te sterk.”