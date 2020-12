Stadsfeestzaal op Meir brandde 20 jaar geleden af: “Jeugdherinneringen en dromen van generaties Antwerpenaren lagen plots in de as”

Antwerpen Hanne en Lukas zaten door corona wekenlang vast in Peru: “Niet weten wanneer we terug naar huis konden, was ondraag­lijk”

23 december Een jaar om zo snel mogelijk te vergeten. Wie heeft er ondanks alles toch zijn of haar stempel op 2020 kunnen drukken en welke gebeurtenissen in en rond Antwerpen zitten sinds dit jaar in het collectief geheugen? Hanne (27) en Lukas (26) waren een van de Belgen die in het buitenland wekenlang vast kwamen te zitten toen de coronacrisis losbarstte. We blikken terug op hun lockdownverblijf in Peru en de moeizame pogingen om terug thuis te geraken. Een aflevering gemist in onze 20 van 2020 van Antwerpen? Lees ze hier.