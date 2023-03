Stadsfeestzaal gerenoveerd én terug uit de stellingen

“Toen ik 40°C koorts had, plakten ze er gewoon pleister over”: Sofie (41) had klein wondje, nu is haar been geampu­teerd

Dat stomme snijwondje aan haar voet veranderde op 13 maart het leven van Sofie Van Hoof (41) uit Deurne voorgoed: de diabetespatiënte moest haar been laten amputeren. Om een prothese en allerlei aanpassingen in huis te kunnen betalen, startte de tante van Sofie een crowdfunding. “Waarom ben ik niet sneller geholpen? Maar bon, het is nu zo: mijn been is eraf, ik moet verder”, begint Sofie moedig haar verhaal.