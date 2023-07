Stadsdiensten gesloten op Vlaamse feestdag, recyclageparken wel open

Fietsbus van havenbe­drijf gaat volledig in vlammen op

De brandweer werd gisterenavond rond 23.30 uur opgeroepen voor een brand aan de Noorderlaan. De fietsbus van het Antwerpse havenbedrijf had achteraan vuur gevat. De chauffeur kon tijdig uit het voertuig geraken. “De rookpluim was zichtbaar over de hele Noorderlaan”