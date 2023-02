Stadsbediende verkocht adresgegevens aan drugsmilieu: twee jaar celstraf geëist

Lees meer over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier .

De feiten waren aan het licht gekomen tijdens het onderzoek naar de gekraakte berichtendienst Sky ECC. Uit onderschepte communicatie van een chatgroep met drie deelnemers bleek dat een medewerkster van de stad Antwerpen benaderd was om vier personen op te zoeken in het rijksregister. Ze zou daarvoor 1.250 euro krijgen.

Via de login-gegevens kwamen de speurders bij Jorida P. terecht. Ze had de vier namen op 18 en 19 februari 2020 opgezocht. Ze deed dit op vraag van haar schoolvriend Bajram L. en had hem ook hun adressen bezorgd. Hij handelde op zijn beurt in opdracht van zijn kennis Muslim I., die hem 350 euro per opgezochte naam had beloofd.