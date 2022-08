Stad zorgt met nieuwe fietsstraat in Walstraat voor veiligere route tussen Hoboken en Wilrijkse wijk Valaar

Fietsstraten moeten zoveel mogelijk op elkaar én op de bestaande fietsroutes aansluiten. Vandaag telt de stad een netwerk van 19 kilometer. “Willen we meer mensen op de fiets krijgen, dan moeten we voor een veilige en comfortabele infrastructuur zorgen. Als een fietsstraat een meerwaarde betekent, leggen we ze aan”, zegt Mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). De veelbesproken Turnhoutsebaan in Borgerhout paste daar volgens Kennis niet in. Het initiatief kwam daar van Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld).