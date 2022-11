Stad wordt proeftuin voor nieuw circulair waternet: “Starten met leiding van Schijn naar toekomstig Spoorpark en de Zoo”

AntwerpenDe stad Antwerpen, Aquafin en de Zoo gaan samenwerken om zoveel mogelijk drinkwater te besparen. Dat doen ze met een circulair waternet dat zal ontspringen aan de Schijn en waterzuiveringsstation Schijnpoort. De aanleg zou in 2024 starten. Capaciteit: ruim 2 miljoen liter per dag. Wat uitstekend nieuws is voor alle stadsgroen.