Stad wil zusterband met Sint-Petersburg behouden: “Ik hoop dat het moment komt dat we weer vriendschapsband met Russische volk kunnen aanknopen”

“JongCD&V vroeg in maart al om die band te herzien”, zei fractieleidster Nahima Lanjri. “De burgemeester gaf toen aan dat hij niet van plan was om zo’n stap te zetten. Het stadsbestuur deelde Sint-Petersburg in een brief wel mee dat alle lopende projecten werden bevroren en er geen nieuwe initiatieven zouden komen. Intussen wordt de Russische agressie steeds erger. Daarom herhalen we nu de oproep. We zijn daarin ook niet alleen. Het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen) deed hetzelfde eind september.”

Odessa

Bart De Wever bleef echter bij zijn standpunt van een half jaar geleden. “Ik hoop heel erg dat we opnieuw een vriendschapsband kunnen aanknopen met het Russische volk. Wellicht kan dat na een verandering van dat vreselijke regime. Als er ergens verzet groeit, zal het in de steden zijn. Sint-Petersburg is een stad die daartoe in staat is. Het zou een verkeerd signaal zijn dat we de rug keren naar de bevolking daar. Dat moeten we doen naar Poetin. Maar nu de diplomatieke contacten verbreken, is een slechte zet.”