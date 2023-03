Stad wil tegen 2030 alle verlichting verledden

Zes woningen beschadigd bij nieuwe aanslag in Borgerhout, veroordeel­de drugscrimi­neel geviseerd

In Borgerhout is vannacht rond 1.30 uur opnieuw een aanslag gepleegd die gelinkt wordt aan het drugsmilieu. In de Kortrijkstraat ontplofte een explosief dat heel wat schade aanrichtte. Het doelwit lijkt de veroordeelde drugscrimineel Bilal B. “Mijn broer woont nochtans al zeker een jaar niet meer in het huis”, zegt Tarik B.