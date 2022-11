Stad wil ondergrondse parking voor 400 auto’s bij Loodswezen om verdwenen plaatsen te vervangen, Groen vindt dat onbegrijpelijk: “Strop voor leefbare historische binnenstad”

Antwerpen Antwerps Centraal Station decor voor lancering van ‘Cook at Home’, de ‘Netflix voor hobbykoks’

Tien Vlaamse chefs, onder wie tv-persoonlijkheden Piet Huysentruyt, Wout Bru, Nathalie Meskens en Peter De Clercq, brengen hun recepten voortaan op een betalend streamingplatform. Maar naast interactief videoplatform is ‘Cook At Home’ ook een kortingsplatform. Gebruikers kunnen geld verdienen met kortingen op restaurants, kookmaterialen en keukens, tot wel 1.250 euro. De ‘Netflix voor hobbykoks’ werd maandagochtend gelanceerd in het Antwerpse Centraal Station, waar de deelnemende chefs pendelaars eigenhandig warm maakten voor het nieuwe foodplatvorm.

13:49