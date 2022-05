Stad telt af naar wereldkampioenschap Counter-Strike in Sportpaleis: “Eén van de meest bekeken toernooien wereldwijd”

AntwerpenBart De Wever die terroristen afschiet in de Antwerpse haven: het gebeurde vanmiddag, maar dan gelukkig in een virtuele wereld. De burgemeester speelde samen met zijn kinderen een spelletje Counter-Strike in een game booth in de Stadsfeestzaal vanmiddag, en dat tegen fervent gamer William Boeva. Zo lanceert hij een Antwerpse ‘omgeving’ in de internationaal bekende game, en is ook het aftellen naar het WK Counter-Strike in het Sportpaleis begonnen.

“You’re going down.” Met die woorden daagde burgemeester Bart De Wever komiek William Boeva uit voor een spelletje Counter-Strike in de Stadsfeestzaal. Bij Counter-Strike speelt een team terroristen tegen counter-terroristen: die eerste groep wil een bom laten afgaan, de andere groep moet dat verhinderen door terroristen dood te schieten en de bom te ontmantelen.

Gaming hotspot

Het was uiteindelijk toch Boeva die de overwinning in de wacht sleepte, ook al werd De Wever bijgestaan door zijn kinderen. “Boeva had zijn eigen muis en muismat bij, behoorlijk intimiderend”, verdedigt De Wever zich. “In ieder geval ben ik nu ondergedompeld in de wereld van videogames, die blijkbaar ‘huge’ is. De e-sportsector kent wereldwijd een zeer sterke groei, ik ben dan ook trots dat het WK Counter-Strike nu voor Antwerpen heeft gekozen als locatie. Met zo’n 150 miljoen kijkers is de PGL Major één van de meest bekeken toernooien wereldwijd en is dit een uitgelezen kans om ons als gaming hotspot op de kaart te zetten.”

Bart De Wever - bijgestaan door zijn kinderen - nam het vanmiddag op tegen William Boeva tijdens een spelletje Counter-Strike.

In het spel zijn verschillende verwijzingen naar Antwerpen verstopt, zoals schilderijen van Rubens.

Populaire game

Van 19 tot 22 mei zullen meer dan 50.000 fans van over de hele wereld afzakken naar Antwerpen voor het WK Counter-Strike in het Sportpaleis. Counter-Strike behoort tot de populairste games ter wereld en het evenement zal dan ook internationaal bezoek van 62 verschillende landen naar Antwerpen lokken. Daarnaast volgen miljoenen kijkers wereldwijd het evenement via livestream. Vanaf 9 mei starten de kwalificatiewedstrijden al in het Radisson Blu hotel, op zondag 22 mei is de grote finale in het Sportpaleis.

Het vorig WK Counter-Strike in Stockholm.

Het vorig WK Counter-Strike in Stockholm.

Underdogs

Eefje Depoortere (34) is dit weekend host van het WK. Zij speelt voornamelijk League of Legends, maar werkt al tien jaar in de e-sports. “24 van de beste teams uit de hele wereld komen binnen twee weken naar Antwerpen, maar er zijn ook underdogs bij, zoals teams uit Kosovo en Mongolië die voor het eerst deelnemen. FaZe Clan is het beste team ter wereld, maar het spannende is dat een team een ander team in één match naar huis kan sturen. Zo’n team is met vijf spelers, die elk een computer en een bepaalde rol hebben. FaZe is een internationaal ensemble: Counter-Strike is niet per se een landencompetitie, al kiezen veel teams daar wel voor omdat snelle communicatie heel belangrijk is.”

In aanloop naar dit wereldkampioenschap lanceerde stad Antwerpen ‘Antwerp Harbor’, een map in het spel Counter-Strike. Velo’s, diamanten, schilderijen van Rubens, het Havenhuis ... De map toont een fictieve wereld, gebaseerd op de haven, met daarin een aantal typische Antwerpse landmarks en objecten. Spelers kunnen de map wereldwijd downloaden en spelen.

Eefje Depoortere, host van het WK Counter-Strike.