Stad sluit snackbar in Borgerhout na mogelijk drugsgeweld: “Wraakacties kunnen niet worden uitgesloten”

Maxime (19) is jongste marktkra­mer op Antwerpse Vogelmarkt: “Men blijft de weg vinden naar dit mooie beroep”

Wie beweert dat marktkramer een met uitsterven bedreigd beroep is, kent Maxime Van Walle nog niet. De negentienjarige knaap startte onlangs met een kraam in lederwaren op de zaterdag- en zondagmarkten op het Theaterplein. Hij werd er zaterdag verrast door het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) en marktschepen Peter Wouters (N-VA). “Het is cruciaal dat mensen zoals Maxime de eer hoog blijven houden van de marktkramer.”