Stad organiseert vijfde editie van dierenfestival Beestig!

Antwerpen ‘Politie 24/7' komt terug na twee jaar corona: “Ditmaal mochten we een case van daders die op huizen schoten van dichtbij volgen”

Het is ondertussen een viertal jaar geleden dat Politie 24/7 het kleine scherm in iedere woonkamer onveilig maakte. Twee jaar coronapandemie hielp de productie vanzelfsprekend niet vooruit. Maar vanaf 1 september zal het derde seizoen van het programma te zien zijn op Eén, na drie maanden opnemen in volle coronatijd. “Ditmaal mochten we een case van daders die op huizen schoten van dichtbij volgen.”

30 augustus