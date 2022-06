Stad onderzoekt hoe het ‘metropool Antwerpen’ stiller kan maken

AntwerpenHet Antwerpse stadsbestuur wil dat het in de stad een stukje stiller wordt. Er loopt daarom een traject waarbij in vijf stadsontwikkelingsprojecten onderzocht wordt hoe het ontwerp en de ruimtelijke inrichting kunnen zorgen voor een aangename geluidsbeleving. Het traject loopt tot eind 2023.

In een bruisende metropool als Antwerpen valt altijd wel iets te beleven. Bijgevolg is het er nooit écht stil. Maar al die activiteit heeft ook een keerzijde: 49% van de Antwerpenaren gaf in 2021 aan last te ondervinden van omgevingslawaai van verkeer. Het deed het stadsbestuur beseffen dat er nood is aan een gezond geluidsklimaat én aan plekken waar bewoners tot rust kunnen komen.

De stad heeft nu een zogenaamd innovatietraject ‘luwte- en geluidsplanning’ opgezet. Het doel? Binnen een aantal stadsontwikkelingsprojecten nagaan welk effect bepaalde ingrepen in bijvoorbeeld het ontwerp, de inrichting of het beheer van de openbare ruimte hebben op het geluid en de luwte. Concreet wordt bekeken wat de bronnen van geluidshinder precies zijn en met welke ingrepen – de aanleg van groen of water bijvoorbeeld – het geluid kan worden gedempt. De resultaten moeten ontwerpers, planners en andere stadsdiensten meer inzicht verschaffen.

Luwte-as

Er zijn vijf pilootprojecten geselecteerd. Zij kunnen rekenen op externe begeleiding op maat, door experten inzake geluid. Op de dichtbevolkte sites Stuivenberg (Antwerpen), Moorkensplein (Borgerhout) en Copernicus (Antwerpen) ligt de focus bijvoorbeeld op het creëren van extra luwteplekken in de buitenruimtes tussen de gebouwen. Een ander project loopt in Wilrijk. In het centrum zal onderzocht worden hoe het concept van een ‘luwte-as’ vorm kan krijgen. Verder zijn ook het naast de Antwerpse Ring gelegen Park Brialmont (Berchem), de Wilgenstraat (Antwerpen) en de Lageweg (Hoboken) geselecteerd.

“Ik hou van onze bruisende, nooit slapende metropool”, reageert Antwerp schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit). “Maar als de helft van de Antwerpenaren aangeeft soms last te hebben van te veel omgevingslawaai en verkeer, dan begrijp ik dat. Ook ik geniet van de stille plekjes en momenten in de stad, bijvoorbeeld op een zondagochtend ergens op een bankje. Die oases zijn gezond, doen deugd. Daarom is het zo belangrijk dat we in onze stad met luwte- en geluidsplanning bezig zijn.”

Het innovatietraject loopt tot eind 2023.

