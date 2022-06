Stad neemt voor tweede keer deel aan DUOday

Antwerpen Unieke uitwisse­ling voor Antwerpse en Zambiaanse studenten: “Jullie stoppen voor het rode licht, bij ons rennen we gewoon voor ons leven”

Vrienden voor het leven noemen ze zich, de Antwerpse en Zambiaanse studenten die voor hun leraarsopleiding van elkaars cultuur én onderwijssysteem proefden. Daar wilden we meer van weten. “Het is vaak eenvoudiger om in Zambia aan 70 leerlingen les te geven dan in Antwerpen aan zeven.”

1 juni