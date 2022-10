Stad lanceert ‘The Box’ in de Kloosterstraat, handelspand voor nieuwe ondernemers

De werkzaamheden aan het pand in de Kloosterstraat 177 zijn gestart en de deuren van The Box Antwerpen openen in november 2022. The Box is een kant en klaar handelspand, inclusief nutsvoorzieningen, vergunningen, verzekeringen en modulaire elementen. Zo tovert elke ondernemer deze ‘doos’ in korte tijd om tot een gepersonaliseerd winkelconcept. Ondernemers kunnen er tijdelijk op week- of maandbasis hun concept testen. Er is al een ‘The Box' in Genk, Gent, Gent Dampoort, Hasselt, Oostende en Turnhout.