Stad lanceert nieuwe wandeling in de Ruien, met bezoek aan Sint-Pauluskerk

“Ik zag het puin van het plafond vallen”: bewoners apparte­ments­ge­bouw in Berchem danig opge­schrikt door harde explosie

Telefoneren met de verzekeraar en de eigen schade opmeten. Dat is alles wat de bewoners van Residentie Mimosa in Berchem voorlopig kunnen doen na de explosie van zaterdagnacht. Wat er exact gebeurd is, of tegen wie de mogelijk drugsgerelateerde aanval misschien gericht was weet niemand. Wel heeft het gebeuren hen allemaal behoorlijk de stuipen op het lijf gejaagd. “Bijna alle deuren zijn uit hun voegen geblazen.”