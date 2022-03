Stad is klaar om wegen veilig te houden met bijzonder laat sneeuwoffensief

Antwerpen Onbekenden gooien brandbom tegen gevel in Luchtbal: geen gewonden

In de Columbiastraat in de Antwerpse wijk Luchtbal is in de nacht van woensdag op donderdag een gevel van een huis beschadigd geraakt. Vermoedelijk hebben onbekende daders een brandbom tegen de deur van het pand gegooid. Niemand raakte gewond en er zijn nog geen verdachten gearresteerd.

15:57