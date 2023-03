Stad herschikt grondig haar loketwerking vanaf 31 maart: welke nieuwigheden zijn er en waar kun je vaker of beperkter terecht?

Voetbal Tweede Nationale B Ondanks tegenval­lend seizoen blijven beloften Beerschot ook volgend jaar in nationale amateur­reek­sen: “We maakten een foute inschat­ting”

Hoewel een degradatie uit Tweede Nationale haast onafwendbaar is geworden, blijven de beloften van Beerschot ook volgend jaar in de nationale amateurreeksen aan de slag. “Het is niet gelopen zoals gehoopt, maar we hangen vast aan een proefproject voor twee jaar”, zegt Beerschots U23-coördinator Marc Noé.