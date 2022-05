Stad doet oproep aan werknemers om studenten geen vast contract aan te bieden

De ongekwalificeerde uitstroom in Antwerpen is hoog. Elk schooljaar verlaten gemiddeld 1.200 leerlingen (22%) de school zonder diploma. In 2021 engageerden de stad, de verschillende onderwijsnetten en alle partners verzameld in de Onderwijsraad Antwerpen zich daarom in het programma A’REA UP. Vanuit dit engagement werken de stad en het onderwijsveld samen zodat meer kinderen en jongeren met een kwalificatie het Antwerpse onderwijs verlaten.

“De druk op de arbeidsmarkt is groot. Dit biedt mogelijkheden voor jongeren en zorgt voor uitdagingen bij ondernemers, toch is het belangrijk dat jongeren eerste hun diploma halen. Werk is belangrijk, maar een opleiding afronden is op langere termijn duurzamer. Dat blijkt ook uit de cijfers van ons schoolverlatersrapport. Van alle jongeren die in 2019 afstudeerden, was slechts 10% na een jaar werkzoekend. Bij jongeren die de school verlaten zonder een diploma secundair onderwijs, is dat 28%”, aldus Bjorn Cuyt, provinciaal directeur bij VDAB .