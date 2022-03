Stad digitaliseert verder door City Deal

ANTWERPEN Collectie­ve zoektocht naar liefde in nieuwe voorstel­ling Toneelhuis

Drie acteurs, een zangeres en een muzikant zijn collectief op zoek naar de liefde. Het is de rode draad doorheen de nieuwe theatervoorstelling ‘Looking for Habibi’ in Toneelhuis in de Bourlaschouwburg die eind april in première gaat.

18 maart