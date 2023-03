Stad deelt boekenpakket over diversiteit uit aan kleuterscholen

Stad Antwerpen wil kinderen al van in de kleuterschool bewust maken van de diversiteit in de klas en in de samenleving. Als leerkracht kan het soms een uitdaging zijn om in de klas te praten over onderwerpen zoals huidskleur, beperking, gezinssamenstelling en gender. Daarom ontwikkelde de stad, in samenwerking met AP Hogeschool, een divers boekenpakket om leerkrachten en scholen hierin extra te ondersteunen. De tien prentenboeken uit dit pakket zijn een middel om deze onderwerpen op een eenvoudige en kindvriendelijke manier te tonen en bespreekbaar te maken.

“Met dit boekenpakket maken we de klasbib even divers als de kleuterklas zelf. Het is belangrijk dat kinderen zichzelf herkennen in de verhalen, maar evengoed dat ze kennismaken met andere gewoontes, leefwerelden en voorkeuren”, aldus schepen voor Gelijke Kansen Karim Bachar.

Ondersteuning in de klas

Kleuterleerkrachten kunnen de prentenboeken niet alleen voorlezen, maar ook gebruiken om een activiteit te doen samen met de kleuters. Het bijhorende educatief materiaal bevat verschillende tips om iedereen zich thuis te laten voelen in de klas. De leerkrachten kunnen diversiteit bespreekbaar maken aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en krijgen tips om het boekenaanbod in de klas nog diverser en inclusiever te maken. Tot slot ontwikkelde de stad en AP Hogeschool een gratis workshop met advies om de prentenboeken optimaal te gebruiken in de kleuterklas.

Volledig scherm De voorstelling van het boekenpakket in school Baronneke. © Jonathan Ramael

