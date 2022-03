Stad bouwt nooddorp voor 600 Oekraïense vluchtelingen op Middenvijver: “We wilden echt niet meer langer wachten”

De Vlaamse regering kondigde eerder deze maand aan dat er verspreid over de vijf Vlaamse provincies mogelijk tot vijftien nooddorpen moesten worden gebouwd. Tot nu toe waren er nog geen locaties afgeklopt, al bevestigde de provincie Antwerpen dat een aantal mogelijkheden zijn onderzocht. De stad Antwerpen besloot vrijdag wél de knoop door te hakken. “We wilden de zaken niet langer op hun beloop laten”, zei Bart De Wever vrijdagnamiddag. “Als je dit nu niet doet, dan riskeer je te laat te zijn.”

De beslissing om voor collectieve opvang te gaan op een goed bereikbare plek ligt in lijn met de verklaringen die De Wever daarover al deed. “De mensen moeten op een locatie terechtkomen van waaruit ze aan onze samenleving kunnen deelnemen. We moeten ervan uitgaan dat deze hele crisis lang kan duren. We sluiten een contract van een jaar af.”

De stad gaat voor de bouw van het nooddorp in zee met het Wilrijkse bedrijf E-Demonstrations. Er komen in een eerste fase woonunits voor 600 vluchtelingen. Dat kan nog worden opgetrokken tot een duizendtal. Elke unit - zeg maar een klein appartement van 55 vierkante meter groot - biedt alle moderne comfort. De Wever: “Eén unit wordt ingericht als dokterskabinet. We bekijken ook of we op de site onderwijs kunnen geven.”

Het college heeft alvast een Oekraïens noodfonds van 15 miljoen euro opzijgezet. Deze eerste fase kost 6 miljoen. Het huurcontract loopt een jaar. Het onthaalcentrum De Tol in Deurne waar volgens De Wever nu 200 mensen zitten, blijft behouden. “We kunnen die capaciteit nog opschalen. Of er nog nooddorpen op ons grondgebied bijkomen? We praten met een aantal partners op de private markt, maar dan gaat het over al bestaande infrastructuur die je kan inschakelen.”

De Wever haalde vrijdag ook enkele opvallende cijfers aan over de instroom van Oekraïense vluchtelingen. Zo heeft Fedasil er tot nu toe een kleine 21.000 geregistreerd. “Voor 4.500 van hen is er een opvangnood, een goede 20 procent dus. De anderen hadden dus al een bepaalde bestemming voor ogen. Ik verwacht dat van wie nog naar ons land komt de opvangnood in verhouding zal stijgen. Bovendien zit je met een ‘dark number’: vluchtelingen van wie je niet weet waar ze precies zitten.”

De Wever beklemtoonde nog eens dat hij niet zo gelukkig is met de automatische toekenning van een beschermd statuut aan de Oekraïense vluchtelingen. Ze krijgen daardoor onder meer een leefloon. Hij ging daarover de voorbije weken in de clinch met staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V). “Maar goed, we gaan ermee aan de slag en ik hoop dat we een zekere collectiviteit in de opvang van die mensen kunnen behouden. Ze moeten nu de kans krijgen om op een verantwoordelijke manier in onze samenleving te kunnen insijpelen en en job te vinden.”

Hoeveel huur de bewoners zullen ophoesten voor een unit, is nog niet vastgelegd volgens De Wever.

De bouw van het nooddorp neemt de ruimte van circa drie voetbalvelden in op de Middenvijver. De grondwerken starten volgende week al. De units worden in de eerste helft van april gebouwd. Wandelaars zullen nog altijd probleemloos de Middenvijver kunnen blijven gebruiken. Ook festivals zijn nog mogelijk. “Inwoners van Linkeroever krijgen een brief met alle nodige informatie én er komt een infosessie”, zegt de stad.

Een impressie van de plek voor het nooddorp op de Middenvijver. Onderaan loopt de Blancefloerlaan.

Een impressie van een unit in het nooddorp op de Middenvijver.

Ampere Open Air aan de Middenvijver, anno 2019. Festivals zijn er deze zomer voorlopig niet gepland.