Stad Antwerpen zoekt projecten rond voor- en naschoolse opvang

Wilrijk UPDATE: Video toont ravage na zware brand op site federale politie langs Boomse­steen­weg: brand ontstond mogelijk tijdens schietoefe­ning

Aan de Boomsesteenweg in Wilrijk is een zware magazijnbrand uitgebroken op de terreinen van de federale politie, onder meer in de schietstand van het complex. Het magazijn is intussen volledig uitgebrand, maar andere gebouwen konden gevrijwaard worden en het vuur is ondertussen onder controle. De brand ging gepaard met zware rookontwikkeling, die tot in de wijde omtrek gezien kon worden. Er vielen zes lichtgewonden, die met tekenen van rookintoxicatie naar het ziekenhuis afgevoerd moesten worden. Mogelijk ontstond het vuur tijdens een schietoefening.

8:34