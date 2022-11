Stad Antwerpen zet samenwerking met experimentele jeugdwerkorganisaties verder

Antwerpen Verdachte die al zeker 30 diefstal­len pleegde gearres­teerd voor nog eens zes diefstal­dos­siers

De Antwerpse politie heeft afgelopen vrijdag een man gearresteerd die niet minder dan zes keer geseind stond voor verscheidene diefstallen. De man was ook uitvoerig gekend en had nog een rijverbod van tenminste 210 dagen openstaan. Mogelijk is de 35-jarige verdachte ook betrokken bij drie diefstallen die in onderzoek zijn. Hij is gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft hem aangehouden.

