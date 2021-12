Stad Antwerpen zal kinderen vaccineren in de Zoo: “Wandelen in de Vlindertuin is aangenamer dan een kwartier op een stoel wachten”

Wilrijk Nieuwe uitbater voor kinderboer­de­rij Wilrijk: “De kinderboer­de­rij heeft weer een beloftevol­le toekomst”

Sinds de stopzetting van de overeenkomst met de vorige uitbater in 2017, stond de kinderboerderij in Wilrijk te verloederen. Daar komt nu verandering in: er werd een nieuwe uitbater gevonden, namelijk vzw De Koempanie. Die bestaat uit verschillende partners met elk hun eigen ervaring en expertise op het gebied van onder andere jongerenwerking, educatie, bijzondere jeugdzorg, ecologie en stadslandbouw. “We hopen we dat de vernieuwde kinderboerderij, zoals we die kennen van vroeger, nu snel een feit zal zijn”, aldus Wilrijks districtsburgemeester Kristof Bossuyt.

23 december