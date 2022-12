Stad Antwerpen verwelkomt eerste huisvuilwagens op waterstof

Antwerpen Vrijdag is het zover: ‘Winter in Antwerpen’ opent voor publiek

Op vrijdag 9 december gaat de magie van Winter in Antwerpen van start in de historische binnenstad. De vertrouwde schaatsbaan en de kerstmarkt kennen we intussen, en ook de Joe Christmas House op de Grote Markt is er opnieuw bij. Nieuw is dat de pleinen elk een heel eigen aankleding én alternatieve naam krijgen.

7 december