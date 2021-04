Stad Antwerpen stelt Let’s Go Urban in gebreke en maakt audit over aan gerecht, De Wever over El Kaouakibi: “Ons vertrouwen is misbruikt”

AntwerpenHet Antwerpse stadsbestuur stelt Let’s Go Urban, het jongerenproject van de Sihame El Kaouakibi, in gebreke. Dat is zonet op het schepencollege beslist. Volgens een audit , die gisterenavond uitlekte en door de stad aan het parket zal worden overgemaakt, werd tot 350.000 euro subsidiegeld voor Let’s Go Urban verduisterd. Het rapport is echter niet alleen hard voor El Kaouakibi. Het stadsbestuur wordt een gebrek aan controle op de subsidiestromen verweten. Maar “ons vertrouwen is misbruikt en men heeft gaten in ons systeem gevonden”, reageert burgemeester Bart De Wever (N-VA). De stad belooft beterschap.

Het Antwerpse stadsbestuur - voormalig schepen voor Jeugd Nabilla Ait Daoud (N-VA) op kop - was de voorbije jaren bijzonder gul voor Let’s Go Urban (LGU), het jongerenproject van ex-Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi. Sinds 2014 werd ruim 5 miljoen euro aan stedelijke subsidies aan LGU uitgekeerd.

Een slordige 1,8 miljoen daarvan was bestemd voor de dagelijkse werking van de vzw, zoals de organisatie van workshops rond dans, muziek, sport en multimedia. Maar het grootste deel van het geld, 3,35 miljoen euro, ging naar de renovatie van het Urban Center - de vaste stek van Let’s Go Urban aan de Sint-Bernardsesteenweg op het Kiel - én de bouw van het House of Empowerment. Dat laatste was een ambitieus nieuwbouwproject op een braakliggend terrein naast het Urban Center, met een overdekte galerij, danszalen, een muziekstudio, een lounge en polyvalente ruimtes.

De audit toont aan dat er van de stedelijke investeringstoelagen een vermoedelijk oneigenlijk gebruik van 257.996 euro is. Volgens de auditeurs moet een bedrag van 115.531 euro nog verder onderzocht worden. Nog volgens de audit is binnen de werkingstoelagen een bedrag van 120.251 euro onvoldoende onderbouwd.

In gebreke

Het rapport werd vanmorgen aan het Antwerpse schepencollege gepresenteerd. Dat besliste meteen om Let’s Go Urban in gebreke te stellen. “Dit betekent dat LGU nog de kans zal krijgen om te antwoorden op de bevindingen van de audit”, klinkt het in een persmededeling van de stad. “Indien deze antwoorden onvoldoende zijn, dan kan het college overgaan tot de verbreking van de concessie. De stad blijft eveneens alle mogelijkheden aanwenden om onterecht aangewende middelen terug te vorderen.”

De stad besliste eveneens om de audit aan het Antwerpse parket over te maken. Dat voert momenteel een onderzoek naar het vermeende gesjoemel door El Kaouakibi.

Gebrek aan controle

De audit was niet alleen hard voor El Kaouakibi, ook aan het adres van de stad Antwerpen klinkt kritiek. Zo wordt het stadsbestuur – van kwaad opzet is volgens de audit geen sprake – een gebrek aan controle op de subsidies aan Let’s Go Urban verweten. Het rapport stelt dat er te weinig, te oppervlakkig, en met een te weinig kritische blik werd gecontroleerd. Bovendien was er te weinig coördinatie tussen de verschillende stadsdiensten, aldus de auditeurs.

De stad belooft nu beterschap. “We maken onder meer werk van een digitaal toegankelijke en transparante subsidiedatabank, een herziening van de subsidiereglementen en samenwerkingsovereenkomsten, en het vastleggen van duidelijke en meetbare doelstellingen voor stedelijke subsidiëring”, klinkt het. “Het college keurde daarvoor in november 2019 een plan van aanpak goed, dat opvolging kreeg in de vorm van een nieuw kaderbesluit voor het ondersteuningsbeleid van de stad dat de gemeenteraad in oktober vorig jaar nog eenparig goedkeurde.”

“Vertrouwen misbruikt”

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) zegt in een reactie bij VTM Nieuws eveneens dat het niet klopt dat de stad zijn vertrouwen heeft gesteld in slechts één persoon. “Het gaat niet om één persoon, maar om een organisatie met een raad van bestuur. Als je de namen daarvan leest, waren die heel erg overtuigend, net als de werking en het track record. Er was weinig reden om daar wantrouwig tegenover te zijn. De werking was schitterend, 90 procent van de middelen zijn terecht aangewend.”

Volgens De Wever is er duidelijk wel misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de stad in Let’s Go Urban had gesteld. “Ik ben blij dat de audit vaststelt dat er niemand aan de kant van de stad betrokken is bij dat misbruik. Nergens zal je een mail vinden van de kabinetten, de administratie of bij de politici die zeggen ‘Doe maar, geef maar uit’. Maar ons vertrouwen is misbruikt en men heeft gaten in ons systeem gevonden.”

De Wever voelt zich naar eigen zeggen “belabberd” na de samenwerking met El Kaouakibi. Hij vreest bovendien dat “we het laatste nog niet hebben gezien.”

