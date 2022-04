Stad Antwerpen plaatst klimaatdemarrage: Linkeroever tegen 2030 klimaatneutraal

De voorbije maanden hadden 377 Europese steden zich kandidaat gesteld om geselecteerd te worden om tegen 2030 klimaatneutrale en slimme steden te worden. Die zogenaamde stedenmissie is een nieuwigheid van het Europese onderzoeksprogramma Horizon Europa om de klimaatdoelstellingen te ondersteunen. Horizon Europa stelt voor dit en volgend jaar een enveloppe van in totaal 360 miljoen euro ter beschikking om de steden te ondersteunen. Daarnaast kunnen de steden hun voordeel doen met op maat gesneden advies en bijstand, extra financieringsmogelijkheden en de mogelijkheid om bij grote innovatieacties en proefprojecten aan te sluiten

Schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit) is fier dat Antwerpen nu aanspraak maakt op Europese klimaatsubsidies. Hoeveel die precies bedragen is evenwel nog niet duidelijk. “Het is fantastisch dat we door de EU werden geselecteerd. Nu krijgen we een extra stimulans om nog veel verder - en sneller - te gaan, en bij voorbeeld te focussen op innovatieve, schone vormen van transport en mobiliteit. Dit is een mooie dag voor de toekomst van Antwerpen.”