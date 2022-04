Stad Antwerpen opent loket om Oekraïense vluchtelingen snel met vacatures te matchen

AntwerpenIn Den Bell, het administratief centrum van de stad Antwerpen, is een loket geopend waar Oekraïense vluchtelingen terecht kunnen met vragen over tewerkstelling in Antwerpen. De stad werkt hiervoor samen met VDAB.

Bedoeling van het WERKloket is om het stijgend aantal vluchtelingen na de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk aan een job te helpen, hun vragen rond werk te beantwoorden en zo vacatures op de lokale arbeidsmarkt in te vullen.

In tegenstelling tot andere nieuwkomers kunnen vluchtelingen uit Oekraïne ‘tijdelijke bescherming’ aanvragen. Dit is een speciaal statuut dat de overheid in het leven riep als reactie op de situatie in het door oorlog geteisterde land. Nieuwkomers met dit statuut hebben recht op huisvesting en sociale zekerheid, en krijgen toegang tot de arbeidsmarkt. Zij mogen dus in België werken en moeten geen wachttijd doorlopen.

WERKloket is elke werkdag open van 9.00 tot 16.00 uur en is gevestigd in Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen. Meer info is online te vinden via doorklikken op de overzichtspagina www.antwerpen.be/oekraine.