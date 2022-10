Stad Antwerpen ondersteunt scholen die investeren in brandveiligheid

buitenlands voetbal Anderlecht-huur­ling Mo Bouchouari (FC Emmen) verovert harten in Eredivisie bij basisde­buut: “Klaar om te bevestigen”

Hij was een van de smaakmakers van RSCA Futures bij het seizoensbegin in 1B en dus kwam Mo Bouchouari niet toevallig op de radar van andere clubs aan het einde van de zomermercato. Ook FC Emmen sprong op de kar en wist de 21-jarige Wilrijkenaar te strikken op huurbasis. In de Eredivisie maakte Bouchouari na drie invalbeurten op rij afgelopen weekend zijn debuut in de basis tegen Volendam (1-1), leverde daarbij de pré-assist voor de Emmense goal en werd meteen verkozen tot man van de match.

