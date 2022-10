Stad Antwerpen lanceert vierde editie wedstrijd ‘alternatief wonen’

Boechout Fietser overleden op fietspad in Boechout na ongelukki­ge val

Aan het fietspad van het Pastoorsleike in Boechout is in de nacht van zondag op maandag een fietser overleden. Het lichaam werd vannacht gevonden. De medische diensten kwamen nog ter plaatse om het slachtoffer te helpen, maar dat was helaas te laat. Hoe de fietser exact is overleden, is vooralsnog onduidelijk, maar men gaat uit van een ongeluk. Politie en labo waren ter plaatse voor onderzoek.

10:38